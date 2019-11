Allerta Meteo, scuole chiuse anche Martedì 12 Novembre in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata: l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale

11 Novembre 2019 14:15

Allerta Meteo: domani, martedì 12 Novembre, scuole chiuse in molti comuni di Calabria e Sicilia

Allerta Meteo – Anche per la giornata di domani martedì 12 novembre, le scuole di ogni ordine e grado di molti comuni del Sud Italia e non solo di Calabria e Sicilia, ma anche in Puglia, Basilicata e Campania, rimarranno chiuse. Il maltempo delle prossime ore sarà molto più pesante di quello di oggi come possiamo seguire in diretta su MeteoWeb.

Di seguito l’elenco dei Comuni in cui è firmata l’ufficiale ordinanza di chiusura delle scuole: l’elenco verrà aggiornato in diretta per tutto il pomeriggio/sera:

Badolato (Catanzaro)

(Catanzaro) Crosia (Cosenza)

(Cosenza) Sinopoli (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Cinquefrondi (Reggio Calabria)

