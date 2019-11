Regionali Calabria: vertice decisivo a Roma, il Pd ha deciso il candidato presidente [NOME e DETTAGLI]

14 Novembre 2019 14:01

Regionali Calabria: il Pd rompe gli indugi e punta deciso su Florindo Rubbettino, incontro con Zingaretti

Regionali Calabria- Il Partito Democratico rompe gli indugi ed a circa due mesi dalle elezioni in Calabria ha deciso, in un vertice romano, di puntare sull’editore Florindo Rubettino. Come già avevamo scritto due giorni fa, i Dem erano alla disperata ricerca di un candidato civico in grado di unire quel che resta del partito (buona parte andrà via con l’attuale governatore Mario Oliverio) e puntare su un nome che sia appetibile all’opinione pubblica. Secondo i vertici del Pd, con in testa il segretario nazionale Zingaretti, Rubettino rientra in queste caratteristiche.

Regionali Calabria, il Pd punta su Rubbettino: con quale coalizione?

Se Florindo Rubbettino, come pare, accetti la candidatura alla presidenza della Regione Calabria, per il Pd c’è un altro problema: con quale liste e coalizione si presenterà ai calabresi? Sicuramente ci sarà una lista di Articolo 1, probabile una lista legata al candidato presidente, una dell’ex presidente Agazio Loiero e la lista con il simbolo del Partito Democratico. Probabile l’allestimento di una lista ambientalista legata agli ambienti ambientalisti.

Regionali Calabria, Rubbettino gradito al M5S ma è forte l’ipotesi di “saltare il turno”

Florindo Rubbettino non sarebbe un candidato sgradito al Movimento 5 Stelle: è un candidato civico, è un nome nuovo, non è legato ad apparati di partito. Insomma ha tutte quelle caratteristiche care ai grillini. Ma, anche se non c’è certezza, nella guerra tra bande interna sembra possa prevalere l’idea di “saltare il turno”, ossia di non presentarsi alle regionali in Calabria del prossimo gennaio.

