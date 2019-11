Regionali Calabria: volano gli stracci nel Pd. Bruno Bossio contro Oddati: “basta scelte carbonare”

2 Novembre 2019 22:12

Regionali Calabria: volano gli stracci nel Pd. Bruno Bossio contro Oddati: nNon c’è niente di nuovo sotto il sole, non c’è un nome alternativo a quello di Oliverio, ammesso che debba esserci, solo gossip”

“Non c’è niente di nuovo sotto il sole, non c’è un nome alternativo a quello di Oliverio, ammesso che debba esserci, solo gossip. Aspettiamo una convocazione seria, formale, del Pd, per discutere quali debbano essere le regole e quali i nomi in campo per le prossime elezioni regionali”. E’ piccata la replica di Enza Bruno Bossio, deputata del Pd, alle dichiarazioni di Nicola Oddati, della segreteria nazionale dei Dem. “Il Pd deve convocare una riunione non carbonara, come quelle fatte dal commissario Stefano Graziano solo con quelli che gli danno ragione, con tutte le componenti del partito, i parlamentari, i consiglieri regionali per aprire una discussione di merito, anche perchè 5mila iscritti hanno firmato per chiedere le primarie”, afferma l’on.Bruno Bossio. “La riunione del 7 agosto di cui parla Oddati non esiste, è stata una comunicazione che è stata data prima alla stampa da Oddati e Graziano, poi c’è stata una discussione tra diverse posizioni. Nessuna decisione. Dopo quel 7 agosto non è successo più niente”, conclude.

Valuta questo articolo