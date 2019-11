Elezioni Regionali Calabria, Oliverio rompe con il Pd e pensa al voto: “alle urne il 26 gennaio”

4 Novembre 2019 18:49

Elezioni Regionali Calabria, Mario Oliverio opta per il 26 gennaio: “si voterà come in Emilia”. Intanto è in corso a Lamezia Terme la “Leopolda calabrese” dove sta partecipando quel che resta del Centro/Sinistra dopo la chiusura definitiva del Pd nazionale alla ricandidatura del governatore uscente

E’ in corso di svolgimento nella sede della società Dinamica Srl (ex Sir) nell’area industriale di Lamezia Terme quello che Mario Oliverio ha definito la “Leopolda calabrese”. All’appuntamento ha aderito quel che resta del Centro/Sinistra dopo la chiusura definitiva del Pd nazionale alla ricandidatura del governatore uscente (Partito socialista, Cir, liste civiche e dissidenti dem). All’evento non sta partecipando nè il Pd e nè Articolo 1. A margine dell’iniziativa Oliverio ha rotto gli indugi sulla data delle elezioni: “proporrò la data del 26 gennaio come in Emilia”. La data del voto deve comunque avere il via libera dei presidenti delle Corti d’appello e del Viminale prima che diventi certa.

Regionali Calabria, Oliverio deciso: “vado avanti anche senza il Pd”

