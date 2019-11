Reggio Calabria: gli auguri del direttore Malacrino al professor Zumbo, eletto rettore dell’Università per Stranieri

3 Novembre 2019 16:09

“Esprimo i miei auguri e quelli di tutto lo staff del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria al Professor Antonino Zumbo, docente di Filologia Classica e nuovo Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. E’ quanto scrive in una nota Carmelo Malacrino, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. “Antonino Zumbo, studioso di chiara fama, al pari del suo predecessore, professor Salvatore Berlingò, rappresenterà un fermo punto di riferimento per la ricerca e la divulgazione del sapere accademico oltre i confini di Reggio Calabria. La “Dante Alighieri” costituisce, infatti, un ateneo che, oltre a contribuire alla divulgazione e conoscenza della lingua italiana nel mondo, forma i propri studenti nei settori della mediazione, nell’inclusione sociale, nell’intercultura. Elementi che consolidano i legami tra l’università e il Museo, da sempre ispirato alle politiche dell’accoglienza e dell’integrazione. Un ateneo che, con i corsi estivi di approfondimento della lingua italiana, contribuisce ad accrescere il numero di presenze nella città di Reggio.

Sono sicuro che, nel corso del suo mandato, il professore Zumbo consoliderà le sinergie, già proficue, con il MArRC, nel comune interesse di diffondere la storia, le tradizioni e la cultura di questa nostra straordinaria regione”, conclude.

