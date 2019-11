Reggio Calabria: il 17 marzo i Modà in concerto al PalaCalafiore

22 Novembre 2019 13:26

Reggio Calabria: ci saranno anche i Modà nella programmazione a cura della Esse Emme Musica al PalaCalafiore

Ci saranno anche i Modà nella programmazione a cura della Esse Emme Musica al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La band capitanata da Kekko Silvestre si esibirà in Calabria il 17 marzo per l’unica data nella regione del tour “Testa o croce”, che partirà ufficialmente il 2 dicembre da Bologna e che porterà il gruppo campione di incassi live in tutta Italia dopo due anni di pausa. I live saranno caratterizzati da una scenografia pensata ad hoc e una scaletta che unisce i grandi successi, agli ultimi brani dei Modà, che sono già entrati nel cuore del pubblico. A un mese e mezzo dall’uscita, “Testa o Croce” ha raggiunto solo su Spotify oltre 7 milioni di stream che si vanno a sommare ai 4 milioni di stream del singolo “Quel sorriso in volto” e agli 1,7 milioni del singolo “Quelli come me”. L’album è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane consecutive nella Classifica album Fimi – Gfk. La band è composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria). I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 7 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel 2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l’album “Viva i romantici”, certificato Disco di Diamante. Hanno conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo (con “Arriverà” nel 2011 e “Se si potesse non morire” nel 2013) e si sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016.

Esse Emme Musica gli appuntamenti 2019/2020 a Reggio Calabria

“Balliamo sul mondo”

28 gennaio

Teatro Cilea

Angelo Duro

28 febbraio

Teatro Cilea

“Notre Dame de Paris”

Dall’11 al 13 marzo

PalaCalafiore

Modà

17 marzo

PalaCalafiore

Brunori Sas

5 aprile

PalaCalafiore

Valuta questo articolo