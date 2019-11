Reggio Calabria: a Palazzo Campanella cerimonia in ricordo di Domenico Bova, già parlamentare della Repubblica e consigliere regionale

14 Novembre 2019 10:23

Reggio Calabria: domani cerimonia in ricordo di Domenico Bova, già parlamentare della Repubblica e consigliere regionale nella sala Giuditta Levato della sede del Consiglio regionale

Si terrà domani, venerdì 15 novembre, alle ore 17.00 nella sala ‘Giuditta Levato’ della sede del Consiglio regionale della Calabria, la cerimonia in ricordo del compianto onorevole Domenico Bova, già parlamentare della Repubblica e consigliere regionale. A seguire, verrà intitolato uno spazio di Palazzo Tommaso Campanella alla memoria dell’onorevole Bova, che, ha affermato il presidente dell’Assemblea legislativa, Nicola Irto, “è stato uno dei protagonisti della storia politica della nostra regione, nella quale si è sempre distinto per la signorilità che ha accompagnato le sue battaglie a tutela dei diritti, a sostegno degli ultimi e soprattutto a favore della sua terra, la Locride, che ha profondamente amato e per la quale non ha lesinato mai impegno e passione”. All’incontro prenderanno parte, assieme al presidente Irto, il presidente dell’Associazione ex consiglieri regionali della Calabria Stefano Priolo, la figlia dell’illustre esponente politico Francesca Bova e Marco Minniti, deputato della Repubblica, già Ministro dell’Interno.

