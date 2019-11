Muro di Berlino: ecco il doodle di Google per celebrare i 30 anni dalla caduta

9 Novembre 2019 00:10

30° anniversario della caduta del Muro di Berlino: google celebra l’evento con un doodle

Oggi il mondo celebra il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre del 1989. Google ha deciso di festeggiare questo giorno con la creazione di un doodle raffigurante due persone che si abbracciano in mezzo al muro in frantumi. “Da stasera la frontiera è aperta”. Con questo annuncio fatto dal leader del partito comunista berlinese, Gunter Schabowsky, inizia lo smantellamento del Muro di Berlino, simbolo della Guerra fredda e della divisione in blocchi del mondo. Per tutta la notte migliaia e migliaia di persone da una parte e dall’altra del Muro iniziarono a festeggiare, a “picconare” il cemento: tante le scene commoventi di familiari che si rivedevano dopo svariati anni.

Valuta questo articolo