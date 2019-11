Messina, addio a Thomas: è morto il clochard dal cuore d’oro

28 Novembre 2019 15:15

Messina, addio a Thomas: è morto il clochard di Gravitelli

Una tragedia scuote Messina. Si è spento il clochard Thomas: il senzatetto tedesco che viveva a Gravitelli in una roulotte tra bombole di gas e sporcizia. Thomas era un uomo dal cuore buono, conosciuto in città per la sua storia e per l’amore smisurato per i suoi cani. Le sue condizioni di salute erano da tempo precarie, ma troppo spesso Thomas rifiutava la cure sanitarie per non lasciare da soli i suoi cani. Thomas è morto questo pomeriggio mentre era in strada, si è accasciato a terra ed è volato in cielo.

