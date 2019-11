Messina: l’associazione Centro Storico si presenta alla città

26 Novembre 2019 17:05

L’Associazione Centro Storico Messina si presenta alla città: appuntamento giovedì a Palazzo Zanca

Nel Salone delle bandiere di Palazzo Zanca, giovedì 28 novembre alle ore 11.00 la neo costituita Associazione Centro Storico Messina farà il suo debutto presentandosi alla stampa ed alla città con il suo programma di supporto che mira a mettere in atto i punti dello statuto che saranno illustrati nel corso della conferenza, dove i soci fondatori e il direttivo in prima persona diranno quali iniziative vogliono intraprendere. L’Associazione che non ha fini di lucro, rappresenta un agglomerato urbano di enorme valore storico e monumentale dove a differenza di situazioni analoghe, si è mantenuta la residenza di alcune migliaia di famiglie e di studenti universitari provenienti dalla Sicilia e dalle regioni limitrofe. Questa peculiarità deve essere protetta ed incoraggiata con ogni mezzo perchè residenza e vitalità dei centri urbani sono organicamente connessi.

Saranno presenti il Sindaco Cateno De Luca e gli Assessori Dafne Musolino ed Enzo Caruso.

La mission

L’Associazione Centro Storico Messina persegue in generale:

la promozione di tutte le iniziative atte a difendere e valorizzare il centro storico di Messina dagli effetti negativi del traffico sui cittadini, l’ambiente urbano, il patrimonio edilizio e monumentale, le tradizioni storico popolari della città. L’Associazione può, ove lo ritenga opportuno, in relazione alla loro particolare natura, occuparsi di altre questioni interessanti direttamente o indirettamente il centro storico; la finalità di sensibilizzare l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni alla crescita economica, sociale, culturale ed urbana del Centro Storico di Messina, inteso come patrimonio e risorsa di tutti i cittadini, abitanti, operatori economici e visitatori; ottenere di essere consultata tutte le volte che venga intrapresa ogni politica cittadina volta ai temi della vita urbana e di ordine pubblico ed essere ascoltata con le proprie proposte dalle Istituzioni per la determinazione di misure concrete o provvedimenti amministrativi riguardanti gli stessi temi; promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività ed interventi finalizzati a tutelare e rappresentare i cittadini, residenti o operatori commerciali, del Centro Storico della Città di Messina nel portare istanze alle Istituzioni a salvaguardia del patrimonio storico, artistico, monumentale ed ambientale, in cui le persone possano vivere e lavorare come parte di una città polo vitale di attività commerciali turistiche e culturali, nel rispetto del decoro e della quiete di tutti.

In particolare, gli scopi della Associazione vengono divisi per aree di attività:

Area Aspetto Sociale.

Area Decoro ed Arredo Urbano.

Area Comunicazione.

Area Turismo.

Area Beni Culturali storico-architettonici.

Area Movida.

Area Convenzioni.

Area Finanziamenti.

Area Gestione e Valorizzazione Immobili.

Valuta questo articolo