Isole ecologiche a Messina: da oggi le ditte non potranno conferire ingombranti e Raee

13 Novembre 2019 12:00

Messina Servizi stoppa il conferimento di ingombranti e Raee in tutte le isole ecologiche della città

Messina Servizi Bene Comune comunica che è attualmente sospeso per le ditte il conferimento in tutte le isole ecologiche di Giampileri, Pistunina, Gravitelli, Tremonti Pace e Sparta di ingombranti e Raee, a causa dei rallentamenti sulla ricezione da parte degli impianti. Sfalci e potature potranno continuare ad essere invece trasportate nelle isole ecologiche anche dalle ditte. Per le utenze domestiche è sempre consentito conferire massimo due sacchi alla volta di sfalci e potature, due suppellettili, ingombranti o apparecchiature elettroniche.

