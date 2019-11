7 Novembre 2019 21:10

Cosenza premiata a Rimini come Green City per la sua strategia ambientale. Il sindaco Occhiuto: “Orgogliosi di essere diventati un riferimento”

Il sindaco Mario Occhiuto questa mattina ad Ecomondo, a Rimini, ha ritirato il Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2019 assegnato alla città di Cosenza nell’ambito dei riconoscimenti per le politiche green più meritevoli. In particolare, il capoluogo bruzio è stato premiato “per una strategia di qualità ambientale del territorio e la realizzazione della Ciclopolitana, il rafforzamento del sistema ecologico con il Parco Fluviale, il progetto di navigabilità del fiume e il Parco del Benessere”. Il Premio Sviluppo Sostenibile 2019 è istituito per l’undicesimo anno consecutivo dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group. L’iniziativa ha avuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare oltre che il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. La novità dell’edizione del 2019 è l’assegnazione del Premio non solo alle imprese ma anche alle città italiane. Le tre categorie in gara sono state infatti Green City – in collaborazione con il Green city network; per le Imprese il settore Economia Circolare – in collaborazione con il Circular economy network e le Energie Rinnovabili. Tutti sono stati premiati per il migliore risultato ambientale, i contenuti innovativi, la possibilità di diffusione e di buone performance anche economiche.

“Il Premio – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – si propone di promuovere e far conoscere le buone pratiche e le tecnologie di successo della green economy italiana. Anche quest’anno la selezione ha avuto a disposizione una platea ampia di partecipanti: sceglierne solo 10 per settore non è stato facile per la Commissione degli esperti del Premio. Abbiamo registrato infatti una crescita della qualità green di molte iniziative che fa ben sperare. Tra le città premiate, Milano, Palermo, Prato, Parma, Mantova e, appunto, Cosenza. “Ancora una volta – afferma il sindaco Mario Occhiuto – Cosenza si distingue in positivo nel panorama nazionale ponendosi quale città del Meridione che testimonia come la crescita e lo sviluppo, in presenza di una visione progettuale ben definita, siano possibili anche nel Sud Italia. Siamo orgogliosi di avere aperto una fase di nuova rigenerazione urbana che viene ormai presa come modello di riferimento nel resto del Paese”.

Valuta questo articolo