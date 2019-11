Forza Italia, Cannizzaro continua a rafforzare il partito in Calabria: nuovo boom di adesioni, 40 tra Sindaci e amministratori reggini [NOMI]

18 Novembre 2019 08:07

Forza Italia sempre più forte in Calabria: aderiscono altri 40 tra Sindaci e amministratori reggini

Altri 40 tra Sindaci e amministratori della Provincia di Reggio Calabria hanno ufficialmente aderito a Forza Italia: l’On. Cannizzaro incassa l’ennesimo successo politico che fa sempre più forte lo storico partito del Cavaliere Berlusconi in Calabria e in modo particolare in provincia di Reggio.

“Si tratta di un lavoro intrapreso da tempo che oggi portiamo a compimento – dichiara il coordinatore provinciale di Forza Italia On. Francesco Cannizzaro – e che avevo già annunciato nei giorni scorsi. Diamo ulteriore continuità al lavoro per radicare sempre di più il partito sui territori e lo facciamo attraverso chi quei territori li conosce bene come le proprie tasche, li amministra, cioè sindaci e amministratori che hanno un contatto diretto e quotidiano con la gente e le esigenze dei cittadini. E’ l’ennesimo tassello di un percorso che, anche in sinergia con i colleghi Maria Tripodi, Marco Siclari e i Consiglieri Regionali vuole fare sempre più grande Forza Italia, all’interno di una coalizione di centro/destra che si sta già dimostrando vincente in tutt’Italia e che è pronta a spazzar via la sinistra in Calabria, a Reggio e speriamo presto anche a Roma, restituendo governi degni di questo nome. Il lavoro di radicamento del Partito continuerà con la stessa determinazione, con la certezza che nelle prossime settimane potremo annunciare l’ingresso di numerosi professionisti e altri nuovi amministratori locali“.

Entusiasta anche la coordinatrice Regionale Jole Santelli che porge un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati, ringraziando Francesco Cannizzaro per lo straordinario lavoro svolto, evidenziando quanto il partito di Forza Italia in Calabria sta crescendo e orgogliosa di guidare una delegazione Parlamentare coesa che lavora alacramente per gli interessi dei Calabresi, esaltando il lavoro utile per il Partito e per la Calabria svolto dal capogruppo vicario alla Camera On. Roberto Occhiuto.

ELENCO AMMINISTRATORI ADERENTI A FORZA ITALIA N° Comune Nome Cognome 1 Anoia Daniele Ceruso Consigliere Comunale 2 Anoia Francesco Macrì Consigliere Comunale 3 Ardore Rosita Muscatello Consigliere Comunale 4 Ardore Lillo Panuzzo Consigliere Comunale 5 Ardore Giovanni Teotino Consigliere Comunale 6 Benestare Antonio Cara Consigliere Comunale 7 Benestare Ferdinando Siciliano Consigliere Comunale 8 Bova Veronica Petrucci Consigliere Comunale 9 Bova Marina Andrea Zirilli Consigliere Comunale 10 Bova Marina Giuseppina Errante Consigliere Comunale 11 Bova Marina Michele Zirilli Consigliere Comunale 12 Campo Calabro Giuseppe Chirico Consigliere Comunale 13 Casignana Rocco Micò Consigliere Comunale 14 Ciminà Domenico Caruso Consigliere Comunale 15 Fiumara Fortunato Calabrò Consigliere Comunale 16 Laganadi Domenico Polimeni Assessore Comunale 17 Laganadi Domenico Calarco Consigliere Comunale 18 Laureana di Borrello Alberto Morano Sindaco 19 Laureana di Borrello Luigi Frezza Assessore Comunale 20 Laureana di Borrello Eleonora Palmieri Assessore Comunale 21 Marina di Gioiosa Giuseppe Coluccio Consigliere Comunale 22 Marina di Gioiosa Giuseppe Romeo Consigliere Comunale 23 Palmi Francesco Trentinella Consigliere Comunale 24 Placanica Francesco Bava Consigliere Comunale 25 Riace Teresa Gervasi Assessore Comunale 26 Rizziconi Marco Salvatore Fusà Assessore Comunale 27 Roccella Jonica Fabrizio Chiefari Assessore Comunale 28 S. Alessio Antonino Suraci Consigliere Comunale 29 S. Alessio Natale Attanà Consigliere Comunale 30 S. Alessio Agostino Suraci Consigliere Comunale 31 S. Ilario dello Ionio Giuseppe Monteleone Sindaco 32 S. Ilario dello Ionio Massimo Carneri Consigliere Comunale 33 S. Ilario dello Ionio Caterina Panetta Consigliere Comunale 34 S. Ilario dello Ionio Francesco Scruci Consigliere Comunale 35 San Ferdinando Antonio Di Tommaso Consigliere Comunale 36 San Lorenzo Carmela Battaglia Vice Sindaco 37 Santa Cristina D’aspromonte Saverio Caminiti Consigliere Comunale 38 Scido Francesco Albertino Consigliere Comunale 39 Scido Maria Francesca Ioculano Consigliere Comunale 40 Scido Maria Laura Scopelliti Consigliere Comunale

