Blitz contro la ‘Ndrangheta: oltre 70 arresti tra Reggio Calabria, Torino, Milano e Catania

5 Novembre 2019 07:11

‘Ndrangheta: blitz dei carabinieri tra Torino e hinterland piemontese, a Reggio Calabria, Milano e Catania, numerosi arresti

A Torino e nell’hinterland piemontese, a Reggio Calabria, Milano e Catania, i carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale torinese su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 65 appartenenti o contigui alle locali di ‘ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti, con l’aggravante delle finalità mafiose.

Contestualmente la gdf di Torino sta procedendo alla notifica del medesimo provvedimento per ulteriori 6 indagati, ritenuti

responsabili, nell’ambito della medesima associazione, anche di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Sottoposti a sequestro beni mobili ed immobili, nonché conti correnti e quote societarie per un valore in corso di quantificazione.

