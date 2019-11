L’alta velocità si ferma a Salerno e “non arriverà mai in Sicilia senza Ponte sullo Stretto”

26 Novembre 2019 18:34

Le parole del presidente Iseest Pietro Busetta, intervenendo ai lavori su “La mobilita’ nelle aree metropolitane e regionale” delle Giornate dell’Economia del Mezzogiorno

“Ricordiamoci che l’alta velocita’ si ferma a Salerno e che senza il ponte sullo Stretto di Messina l’alta velocita’ non potra’ mai arrivare in Sicilia. In tutto questo le compagnie aeree applicano le tariffe che vogliono da Palermo e Catania per Roma e Milano, mentre se anche la Sicilia avesse l’alta velocita’ ci sarebbe la concorrenza tra treno e aereo“. Lo ha detto il presidente Iseest Pietro Busetta, intervenendo ai lavori su “La mobilita’ nelle aree metropolitane e regionale” delle Giornate dell’Economia del Mezzogiorno, organizzate da Diste Consulting e Iseest, con il patrocinio di Comune, Ars, Universita’ di Palermo, Irfis FinSicilia, Gesap, Svimez, Amat e Ance Palermo.

Valuta questo articolo