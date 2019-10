A Stromboli riaprirà la Biblioteca in mezzo al mare

10 Ottobre 2019 17:09

A Stromboli riaprira’ la Biblioteca in mezzo al mare: aveva chiuso i battenti dopo la decisione della Curia che aveva chiesto di liberare i locali. Gli isolani, guidati da Carolina Barnao, attraverso una petizione online hanno raccolto quasi 57 mila firme. “Presto ripartiremo in una nuova sede. La Biblioteca offre anche attivita’ formative e di svago ai ragazzi dell’isola. “La petizione ci ha fatto anche virtualmente incontrare Belleville, scuola di scrittura di Milano nata nel 2014, con la quale e’ nato un rapporto di collaborazione e condivisione di progetti futuri. Belleville ha deciso di sostenere l’affitto della nostra nuova sede per circa un anno, fin quando non saranno disponibili i locali promessi dal Comune di Lipari e attualmente in attesa di restauro”, spiega Barnao.

