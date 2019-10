Reggina, quando vedremo in campo Mastour? I tifosi dovranno attendere…

25 Ottobre 2019 12:44

Hachim Mastour è arrivato alla Reggina in pompa magna ed i tifosi amaranto adesso si domandano quando potranno vederlo in campo

La Reggina sta letteralmente volando in campionato. La squadra di mister Toscano ha conquistato la vetta della classifica dopo il successo sul Picerno, dominando sinora il torneo da imbattuta dopo 11 giornate disputate. I tifosi amaranto sono in visibilio per questa partenza sprint e stanno mostrando tutta la loro vicinanza alla squadra con un’affluenza record al Granillo per il campionato di Serie C. Adesso però, i supporters reggini, attendono di vedere in campo un calciatore che ha attirato l’attenzione mediatica di tutta Italia.

Proprio come successo con Denis infatti, la Reggina ha attirato su di sé i riflettori con l’acquisto dell’ex Milan Hachim Mastour, calciatore tanto chiacchierato negli ultimi anni. Da enfant prodige della Primavera del Milan ha sinora fallito il salto tra i “grandi” e va in cerca di rilancio con la casacca amaranto. Ma quando potremo vederlo in campo coi compagni? La sensazione è che il calciatore marocchino non sarà pronto per una gara ufficiale prima del mese di dicembre, dato che Mastour non ha svolto una preparazione completa essendo svincolato e non è ancora ovviamente entrato nei meccanismi tattici di Toscano. Dunque un mesetto di ambientamento servirà al nuovo arrivato, il quale magari potrà giocare intanto qualche scampolo di gare di Coppa Italia, prima di entrare a pieno titolo tra le possibili scelte di Toscano in vista del proseguo del campionato.

