18 Ottobre 2019 12:00

Messina Servizi: cambiamo gli orari per il conferimento nell’isola ecologica di Pace

Messinaservizi Bene Comune comunica di aver modificato per motivi organizzativi l’orario per il conferimento dei rifiuti nell’isola ecologica di Pace. Il nuovo orario di apertura al pubblico per tutte le utenze e per tutti i materiali di raccolta è da lunedì a sabato, dalle ore 12 alle ore 18.

