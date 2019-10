Messina, Lombardo (MSBC): “dal 4 novembre al via il porta a porta nella Zona due dell’Area Nord”

26 Ottobre 2019 09:31

Messina, Lombardo (MSBC): “lunedì 4 Novembre al via il porta a porta nella Zona due dell’Area Nord, nella litoranea dal villaggio di Mortelle fino al Rione Case Basse. Nei villaggi delle zone Nord e Sud dove già è iniziata la differenziata risultati confortanti”

“Lunedì 4 Novembre inizieremo il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nella Zona 2 dell’Area Nord di Messina, in particolare nei villaggi e frazioni di Mortelle, Torre Faro, Faro Superiore, Sperone, Ganzirri, S.Agata, Contrada Fortino, Contrada Sena, Contrada Porticatello, parte della Strada Panoramica da Contrada Forte Spuria a Contrada Arcieri, Principe, Pace, Grotte, Contemplazione, Paradiso, Rione Case Basse fino alla rotonda in basso dell’Annunziata, escluso però quest’ultimo villaggio. Non siamo riusciti ad iniziare questa zona il 28 Ottobre come auspicavamo per alcuni problemi relativi alla consegna dei kit in alcuni condomini. Inoltre, visto che la prossima settimana ci sono le festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, abbiamo preferito rinviare al 4 Novembre”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che aggiunge: “Siamo soddisfatti perché già nei primi villaggi dove è iniziato il porta a porta, nelle zone 1 delle aree Sud e Nord, si registrano risultati confortanti con notevoli aumenti della differenziata. Alla fine del mese di Novembre speriamo di iniziare il porta a porta anche nelle altre zone dell’Area Nord e dell’area Sud e, a Gennaio-Febbraio speriamo di partire con il Centro città”. “Al momento – prosegue Lombardo – solo per i residenti della zona uno dell’Area Sud, chi non ha ricevuto il Kit, può recarsi da Inpost in Contrada Pozzi, palazzina S. Giacomo 98151Camaro Superiore (a 300 metri dallo svincolo di Messina Centro) tel 090623466 –0902923130. Invece chi nelle zone 1 e 2 dell’Area Nord non ha ricevuto il Kit può recarsi all’isola ecologica di Spartà o sempre da Inpost. Ricordiamo ai cittadini che nel nostro sito è presente una Faq con le risposte alle domande più fequenti e comuni che riguardano il porta a porta per chi avesse dubbi su come differenziare”.

Valuta questo articolo