Messina: il Gal Tirrenico sottoscrive l’accordo di partenariato con la delegazione polacca

18 Ottobre 2019 20:20

Messina: ad agosto 2020 il GAL Tirrenico sarà in Polonia, parteciperà con un proprio stand alla “Fiera Sicilia”

Presso la sede operativa di Furnari, alla presenza del dirigente dell’IPA di Messina, dott. Iuculano, del dirigente del servizio provinciale leader, dott. Pippo Ricciardo, oggi è stato formalizzato l’Accordo di partenariato per la SM 19.3, del PSR Polonia, tra il GAL Tirrenico ed il GAL Polacco, Stowarzyszenie LGD “Cieszyńska Kraina”, rappresentato dalla delegazione formata da tre sindaci, il direttore e presidente, dott.ssa Dominika Tyrna, e il responsabile sport del Gal Polacco.

Per il GAL Tirrenico erano presenti i sindaci, il Direttore Generale, arch. Roberto Sauerborn, il responsabile della animazione, dott. Franco Machí e la dott.ssa Stefania Ingegneri della “La Chioccia”, questa anche in rappresentanza di altri soci privati e aziende del settore vitivinicolo.

Il protocollo prevede una serie di iniziative che saranno implementate già da subito in vista dei due eventi principiali che si terranno nel 2020.

Il primo a maggio in Sicilia arriverà una nutrita rappresentanza di circa 40 componenti dalla Polonia tra i quali decine di sindaci, tour operator, imprese del settore turistico, agroalimentare e manifatturiero. Per l’ occasione saranno visitati tutti i comuni del GAL, saranno organizzati sia incontri B2B mirati e una specifica manifestazione per presentare i prodotti e le aziende del territorio del GAL Tirrenico e non solo.

Il focus dell’incontro di oggi è stato fortemente declinato sugli aspetti turistici e sulle possibilità di scambi culturali, turistici e commerciali.

Ad agosto 2020 il GAL Tirrenico andrà in Polonia, dove parteciperà insieme alle aziende e alle amministrazioni con un proprio stand alla “Fiera Sicilia”.

Per partecipare alla Fiera dell’agosto 2020 in Polonia il GAL Tirrenico avvierà da subito una manifestazione di interesse per la raccolta delle adesioni e portare in Polonia prodotti delle aziende siciliane.

