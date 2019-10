Elezioni Regionali, il Centro/Destra conferma: la Calabria a Forza Italia. Boom di consensi su Mario Occhiuto

7 Ottobre 2019 10:04

Elezioni Regionali, la candidatura calabrese del Centro/Destra andrà a Forza Italia: il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto lanciatissimo nella corsa a Governatore

Nel vertice del Centro/Destra di ieri ad Arcore con Berlusconi, Salvini e Meloni, il Centro/Destra unito non ha soltanto ribadito la più ferma opposizione al governo Pd/M5S ma ha anche definito lo schema delle prossime elezioni Regionali. Così alla Lega andranno Umbria (Donatella Tesei), Emilia Romagna (Lucia Borgonzoni) e Toscana (su cui comunque il dibattito rimane aperto), mentre Forza Italia esprimerà la leadership in Campania e Calabria. Si continua a discutere con Fratelli d’Italia che ha chiesto la Puglia e le Marche, mentre tutta la coalizione compatta sosterrà la ricandidatura di Giovanni Toti in Liguria.

Per quanto riguarda la Calabria, aumentano le convergenze su Mario Occhiuto: il Sindaco di Cosenza raccoglie consensi non solo all’interno della coalizione, ma anche nel mondo del civismo.

Il Centro/Destra si ritrova così più unito con Berlusconi persuaso a partecipare alla grande manifestazione del 19 Ottobre a Roma insieme a Salvini e Meloni, per “liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si è già rivelata inadatta a governare le complessità del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza“. Senza ombra di dubbio i risultati delle prossime Regionali saranno decisivi anche per le sorti dell’esecutivo. Per l’ufficialità dello schema illustrato in precedenza servirà un altro vertice, in programma per il prossimo weekend, in cui dovrebbero essere ufficializzati gli accordi. Ma per Occhiuto in Calabria ormai è fatta.

