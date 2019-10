È morto Antonio Mangia, il patron di Aeroviaggi: “Per primo intuì le potenzialità turistiche della Sicilia”

2 Ottobre 2019 15:28

Morto il patron di Aeroviaggi, Mangia si è spento questa mattina a Milano

E’ morto, all’età di 78 anni, Antonio Mangia, imprenditore siciliano e Presidente ed Amministratore Delegato della di Aeroviaggi. Mangia, originario di Geraci Siculo, è morto stamattina a Milano, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi.

Cordoglio di Attinasi (Assoimpresa)

“Con la scomparsa di Antonio Mangia il mondo delle imprese siciliane subisce una grave perdita“. Lo afferma il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, che esprime le sue condoglianze, anche a nome dell’associazione, ai familiari di Mangia e ai dipendenti del gruppo ‘Aeroviaggi’. “Mangia è stato un imprenditore che meglio, e prima di altri, ha intuito le potenzialità turistiche della Sicilia, dando vita a una realtà solida che da anni fornisce occupazione a tanti siciliani. La notizia della sua scomparsa – conclude Attinasi – ci colpisce profondamente e arriva a pochi giorni quella di una altro grande madonita come Bartolo Fazio, uomo politico che per tutta la sua vita si è impegnato per lo sviluppo delle comunità di quel territorio”.

