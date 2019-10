Tennis, il Circoletto dei Laghi conquista l’oro al Trofeo Coni: domenica a Messina la consegna dei riconoscimenti

17 Ottobre 2019 14:37

Domenica a Messina, a Piazza Cairoli, il fiduciario del Coni di Messina Francesco Giorgio consegnerà un riconoscimento ai 4 ragazzi ed allo staff della squadra del Circoletto dei Laghi che hanno vinto l’oro nel tennis per la Sicilia al Trofeo CONI Kinder + Sport 2019.

La formazione messinese del Circoletto dei Laghi ha conquistato a Crotone la medaglia d’oro alle finali del Trofeo Coni Kinder + Sport. Una vera e propria mini olimpiade giovanile che ha visto impegnati circa 4000 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia che si sono confrontati nelle varie discipline sportive. La squadra del Circoletto dei Laghi rappresentava la Sicilia nel tennis ed era composta da Josh Opinaldo, Vittorio Misitano, Matilde Celi e Michelle Rizzo, al loro seguito la maestra Anna Costalunga, ex cestista azzurra e stella del basket messinese. Al primo turno i messinesi hanno superato l’Abruzzo, nei quarti la Toscana, in semifinale la Puglia ed in finale la Lombardia.

