Sicilia, allarme del WWF: “Il sentiero di Monte Monaco devasto dal fuoco, paesaggi mozzafiato ridotti in cenere. Un disastro della biodiversità”

7 Settembre 2019 16:37

Sicilia, allarme del WWF: “a Monte Monaco fuoco e devastazione ambientale annebbiano panorami mozzafiato”

Ieri pomeriggio i volontari del WWF Sicilia Nord Occidentale hanno accompagnato un gruppo di amici e soci a scoprire Monte Monaco a San Vito lo Capo. Ecco cosa raccontano i volontari:

“Partiti alle 15 circa abbiamo scalato il sentiero carrabile in quanto il vecchio sentiero è stato aggredito e devastao dall’incendio divampato un mese fa, il 7 agosto. Un anno fa il nostro gruppo escursionismo aveva effettuato un bellissimo trekking fin sulla vetta del fantastico sperone calcareo che sovrasta la bellissima costa di San Vito Lo Capo. Abbiamo percorso poco più di 8 km a/r su facile carrozzabile in sentiero tracciato dal CAI.

Flora e fauna sono stati eliminati per anni da qualche mente malata e incivile che meriterebbe essere seriamente analizzata da psicologi bravi prima di essere rinchiusa nelle patrie galere. Ogni anno assistiamo inermi alla devastazione di zone importanti di territorio, boschi, sottoboschi, macchia mediterranea: un disastro della biodiversità. Un anno fa gheppi, corvi, cornacchie e poiane volteggiavano tra le nostre teste, intenti a trovare cibo per loro come ratti, arvicole, serpentelli, lucertole… insetti di ogni tipo, api, farfalle, coleotteri, impollinavano le infiorescenze mediterranee. Ai bordi dei sentieri ricchi di palma nana e rovi di more i terebinti, il profumo dei romani, la cui resina inebriava l’aria circostante. Oggi c’è il nulla… neppure lucertole abbiamo trovato nel nostro cammino. Solo odore acre di cenere. E solo un piccolo gregge di pecore che “leccavano” la fuliggine tra le rocce ! Che pena ! Che tristezza !

Il WWF con queste escursioni vuole denunciare questi crimini contro la nostra natura al di là dei grandi temi ambientali come gli incendi in Siberia e in Amazzonia, vitali per il genere umano. “Anche qui a pochi minuti dalle nostre case abbiamo i nostri danni ecologici importanti. Chiedendoci amaramente: ma a chi può giovare un territorio cosi ridotto ? Noi qualche risposta l’avremmo ma non sta a noi giudicare o accusare. Occorre che chi sa parli e chi copre si senta corresponsabile di questi gravi crimini. Solo l’anno scorso abbiamo fatto questa splendida escursione e ci piange il cuore a vedere ridotta la nostra bellezza naturalistica in cenere”.

