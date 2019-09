Sicilia: è morta Mariarita Sgarlata, ex assessore ai Beni Culturali

28 Settembre 2019 21:01

Muore a 57 anni l’ex assessore ai Beni Culturali in Sicilia: i funerali si svolgeranno a Siracusa

È morta all’ospedale San Raffaele di Milano, l’ex assessore ai Beni Culturali in Sicilia Mariarita Sgarlata. L’ex assessore della Giunta Crocetta aveva 57 anni ed è stata colpita da un tumore che non le ha dato scampo. “Il presidente Francesco Italia, il sovrintendente Antonio Calbi, il consiglio di amministrazione e tutti i lavoratori della Fondazione Inda sono profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Mariarita Sgarlata – si legge in una nota della Fondazione – Archeologa, docente di Archeologia cristiana e medievale all’Università di Catania, studiosa impeccabile, Mariarita Sgarlata, nel ruolo di consigliere delegato, con forza, coraggio e grandissima energia ha guidato l’Inda, insieme al sovrintendente e a tutto il cda , in una stagione indimenticabile per l’Istituto. In questo momento di grandissimo sconforto, la Fondazione Inda esprime la propria vicinanza e il proprio cordoglio ai familiari“. Cordoglio anche dal sindaco di Noto Corrado Bonfanti. “Perdiamo una donna eccezionale e innamorata della sua terra come pochi – dice – Non c’è stato nulla da fare: un male infame ci ha sottratto per sempre il suo solare sorriso e la sua straordinaria bellezza d’animo”. I funerali saranno celebrati a Siracusa nei primi giorni della prossima settimana.

