21 Settembre 2019 08:45

Soccorsi nella notte dalla Guardia Costiera 44 migranti al largo del comune di Brancaleone

Sono state completate nella notte le operazioni di sbarco di 44 migranti soccorsi ieri sera dalla Guardia Costiera in mare, al largo del comune di Brancaleone, nel Reggino. Fra loro anche donne e bambini. I migranti sono stati condotti a bordo dell’imbarcazione su cui viaggiavano nel porto di Roccella Jonica (RC). Sarebbero partiti dalla Turchia e avrebbero viaggiato per diversi giorni in mare. Ad accoglierli a Roccella Jonica le forze dell’ordine e personale sanitario.

