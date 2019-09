6 Settembre 2019 23:00

Ilda Boccassini andrà in pensione: è stata negli ultimi anni coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia e in passato è stata tra i magistrati che si sono occupati delle stragi di Capaci e via D’Amelio e di Mani pulite

Ilda Boccassini, il pm di Milano che è stata protagonista di alcuni dei processi che hanno coinvolto Silvio Berlusconi, andrà in pensione l’8 dicembre per raggiunti limiti di età. Boccassini è stata negli ultimi anni coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia e in passato è stata tra i magistrati che si sono occupati delle stragi di Capaci, via D’Amelio e dell’inchiesta Mani pulite.

