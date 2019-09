New Deal Lab, premiato il lavoro di rappresentanza: Università Mediterranea di Reggio Calabria sempre più attenta ai suoi studenti

12 Settembre 2019 14:28

Reggio Calabria, Vacalebre: “straordinario risultato ottenuto dai rappresentanti dell’Associazione New Deal Lab durante l’ultimo consiglio del Dipartimento DiGiES dell’Università degli Studi Mediterranea”

“Straordinario risultato ottenuto dai rappresentanti dell’Associazione New Deal Lab – afferma in una nota il Coordinatore Universitario, Giuseppe Vacalebre– durante l’ultimo consiglio del Dipartimento DiGiES dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria tenutosi Mercoledì 4 Settembre 2019. Dopo anni di tentativi da parte dei rappresentanti, finalmente è stata deliberata su proposta dei rappresentanti dell’Associazione New Deal Lab e con il sostegno del Direttore del Dipartimento DiGiES Prof. Massimiliano Ferrara, sempre attento alle esigenze della comunità studentesca, l’introduzione di un appello straordinario a Marzo. Lo storico provvedimento, che arriva dopo l’introduzione della figura dei tutor, si inserisce nel più ampio contesto di misure rivolte al sostegno di studenti fuoricorso e lavoratori, che ha visto in questi mesi lavorare fianco a fianco il Direttore del Dipartimento Prof. Massimiliano Ferrara ed i rappresentanti degli studenti.

L’appello sarà aperto già da marzo 2020 a studenti lavoratori e/o fuoricorso, quale strumento utile ad affrontare il percorso accademico con più serenità. L’Associazione New Deal Lab opera da undici anni all’interno dell’Università Mediterranea, distinguendosi per l’attento lavoro di rappresentanza e sostegno della componente studentesca. Questo risultato arriva a conclusione di un pregevole percorso che ha visto protagonisti nel loro mandato i rappresentanti Desireè Trimboli, Domenico Trunfio, Giuseppe Vacalebre, Carmelo Moschella, Antonio Di Costanzo, Cristiana Ripepi, Giuseppe Camera, Pietro Pecora, Antonino Bruno e Noemi Cristiano, i quali, grazie alla nota sensibilità verso le prerogative degli studenti, sono riusciti a mantenere alto il livello degli obiettivi e del servizio offerto in questi anni da tutti i rappresentanti dell’Associazione New Deal Lab”, conclude.

Valuta questo articolo