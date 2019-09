Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Con il Governo Lega-M5S gli sbarchi c’erano lo stesso, ma non se ne poteva parlare”

19 Settembre 2019 12:24

Migranti, il sindaco di Lampedusa Martello: “Il precedente governo ci aveva cancellati dalla geografia politica. Gli italiani sono convinti che con il precedente Governo i porti fossero chiusi, che gli sbarchi non ci fossero più. Invece non è così”

Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Il primo cittadino, che si è sempre definito uomo di sinistra e pescatore, ha parlato degli sbarchi, dei rapporti con il nuovo Governo M5S-Pd e del futuro dell’isola.

Sul nuovo Governo e i rapporti con Lampedusa

“Con il nuovo Governo è cambiato l’atteggiamento nei confronti di Lampedusa. Fino a un paio di mesi fa non venivamo presi in considerazione. In quattordici mesi non abbiamo mai ricevuto una telefonata, mai un documento per comunicarci qualsiasi informazione che ci riguardava. Una semplice telefonata, come quella che mi è stata fatta dal ministero dell’Interno sul caso dei migranti della Ocean Viking, è un cambiamento di rotta radicale. Poi se questo Governo rispetterà o meno i patti lo valuteremo giorno per giorno. Ma già essere presa in considerazione, per Lampedusa è un grande risultato. Con il precedente governo c’è stata la cancellazione geografica di Lampedusa anche nei discorsi, sui social. Praticamente Lampedusa non faceva parte della geografia politica. Oggi ci parlano, ci interpellano, vuol dire che siamo tornati ad essere italiani. Un Governo che si definisce del popolo non può non tenere in considerazione i cittadini”.

La percezione degli sbarchi prima e ora e l’atteggiamento della stampa

“Il fenomeno degli sbarchi dei migranti non è mai stato affrontano, né risolto. Non è che prima non ci fossero gli sbarchi e oggi con il nuovo governo sì. Gli italiani sono convinti che con il precedente Governo i porti fossero chiusi, che gli sbarchi non ci fossero più. Invece non è così: c’erano comunque gli sbarchi e i porti erano aperti. C’è stato solo un cambiamento mediatico. Ora tutti documentano gli sbarchi mentre prima la stampa non ne dava notizia. Il fenomeno degli sbarchi è identico a prima, con una differenza che prima non se ne poteva parlare. Nessuno poteva raccontare se c’era o non c’era uno sbarco. Oggi invece gli arrivi vengono comunicati a tutti gli italiani”.

Gli sbarchi con il nuovo Governo

“Non ho il numero degli sbarchi fantasma perché non teniamo più il conteggio. Abbiamo assistito a una diminuzione delle persone che arrivavano in Italia già nel 2017. Però io ho sempre detto che il numero delle imbarcazioni nel 2018 era aumentato rispetto all’anno precedente, mentre il numero delle persone era in continua diminuzione. C’è stata un’assenza dell’informazione nel 2018 e nel 2019. Ora che è cambiato il Governo tutti vogliono documentare, tutti vogliono sapere. Ma il problema degli sbarchi è rimasto lo stesso, è uguale a prima”.

L’Europa e la questione migratoria

“La questione migratoria va affrontata in maniera globale. Non è possibile trattare con i singoli paesi europei le ripartizioni dei migranti che arrivano in Italia. L’Europa si deve mettere a attorno a un tavolo con tutti i paesi dell’Unione e discutere del problema seriamente. Il trattato di Dublino è superato, bisognerebbe fare il trattato di Lampedusa, per far capire all’Europa quello che avviene nel Mediterraneo. In Italia, invece, è necessario tornare a parlare di emigrazione in modo sereno, in un clima disteso, perché non è possibile che quando qualcuno tratta l’argomento viene insultato e minacciato”.

