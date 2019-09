Donna uccisa a coltellate in casa: fermato il marito, aveva tentato di investire i poliziotti

1 Settembre 2019 13:40

Femminicidio a Milano: 59enne uccisa a coltellate, fermato il marito per tentato omicidio nei confronti degli agenti di polizia

Una donna di 59anni, Adriana Signorelli, è morta accoltellata in un appartamento di via San Giacomo a Milano. A lanciare l’allarme è stata la figlia della donna, che non riusciva a rintracciare la madre e ad aprire la porta di casa per rientrare. All’arrivo della Polizia, intorno alle due di stanotte, l’ex marito della donna ha tentato di investire gli agenti, piombando a tutta velocità con la sua auto. La vettura è finita su un’auiola e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’ex marito, Aurelio Galluccio, di 65 anni, è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti degli agenti di polizia. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Paolo e la sua posizione, riguardo alla morte della moglie, è al vaglio della Squadra Mobile.

