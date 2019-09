Dance for Oncology: anche a Messina il primo progetto di ballo dedicato ai pazienti oncologici

19 Settembre 2019 17:33

“Dance For Oncology” mette i pazienti al centro dell’impegno dei clinici e dei maestri di ballo che, in collaborazione con tredici Centri oncologici, da settembre avvieranno i corsi nelle città italiane coinvolte, tra cui Messina

Messina, una delle 13 città italiane inserite, pronta per l’avvio del progetto “Dance for Oncology (D4O)” il primo progetto in Italia di ballo dedicato a pazienti oncologici uomini e donne che permette di migliorare l’umore, la condizione psico-fisica e ritrovare entusiasmo e gioia di vivere.

Il Direttore Generale della A.O. Papardo dott. Mario Paino ed il Direttore del Dipartimento di Oncoematologia prof. Vincenzo Adamo illustreranno il progetto dedicato ai pazienti oncologici giorno 24 settembre p.v. alle ore 15.00 presso l’Auditorium aziendale.

Saranno presenti Samuel Peron, famoso ballerino ideatore insieme a Carolyn Smith del progetto, e la Sig.ra Siracusano Raffa responsabile della Scuola di ballo Centro Danza Sportiva Maracaibo di Messina che ha aderito al progetto di danza. Naturalmente saranno presenti anche molti dei pazienti, seguiti presso l’Oncologia del Papardo, che hanno accolto con grande entusiasmo questa importante iniziativa.

Il concetto di resilienza è ormai abbastanza noto; capacità di reagire ad un forte trauma, come può esserlo un percorso oncologico. E sicuramente l’attività fisica, oltre ad essere una ottima compagna di viaggio anche durante le terapie, risulta essere terapeutica. Il ballo, in particolare, sta rivoluzionando l’universo del percorso di recupero di molte patologie compresa quella neoplastica.

“Dance For Oncology” mette i pazienti al centro dell’impegno dei clinici e dei maestri di ballo che, in collaborazione con tredici Centri oncologici, da settembre avvieranno i corsi nelle città italiane coinvolte (Roma, Messina, Cagliari, Palermo, Lecce, Napoli, Torino, Milano, Verona, Pisa, Cosenza, Catanzaro, Forlì).

Il progetto nasce per iniziativa della Presidente di IncontraDonna onlus con sede a Roma, prof.ssa Adriana Bonifacino e patner sono la Fondazione per la Medicina Personalizzata presieduta dal prof. Paolo Marchetti e la Carolyn Smith Dance Academy.

