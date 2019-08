La Sicilia brucia ancora, incendio nel catanese: 20 ettari di campagne divorati dalle fiamme

17 Agosto 2019 17:09

Ancora incendi in Sicilia: distrutti 20 ettari di campagne nel catanese

Brucia ancora la Sicilia. Da stamattina la squadra dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Linguaglossa, nel catanese, è al lavoro per domare le fiamme divampate tra la vegetazione. Sul posto l’intervento anche della Forestale e dei Carabinieri. A supporto del personale sono intervenuti anche due elicotteri antincendio. Circa 20 ettari di terreno sono stati divorati dalle fiamme. Paura anche per le abitazioni circostanti: alcune villette, per fortuna senza persone all’interno, sono protette dall’incendio e salvaguardate dal personale dei vigili del fuoco.

