31 Agosto 2019 11:04

Reggio Calabria: Ilario Ammendolia concluderà la stagione dei Caffè Letterari del Rhegium Julii. Sarà presentato il libro La ‘ndrangheta come alibi – Dal 1945 ad oggi

Si concluderanno lunedì 2 settembre, alle 21.15, i “Caffè letterari” organizzati dal Circolo “Rhegium Julii” presso il Circolo del tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria. Dopo Mimmo Nunnari, Giorgio Martino, Mariolina Venezia, Roberto Napoletano, Mimmo Gangemi, Filippo Anastasi, Maria Barresi, Patrizia Caraveo, Aldo Mantineo, Giuseppe Caridi, ospite della serata sarà il giornalista e scrittore Ilario Ammendolia, più volte sindaco del Comune di Caulonia, opinionista e attualmente il Direttore editoriale del settimanale “La Riviera” diretto in passato da Pasquino Crupi e Nicola Zitara. E’ autore del volume ‘La ‘ndrangheta come alibi – Dal 1945 ad oggi’ edito da Città del sole. Il libro contiene è arricchito da una prefazione dello scrittore Mimmo Gangemi e da un’intervista al già sindaco di Riace Mimmo Lucano. Il volume ha preso forma nel momento in cui sono stati resi pubblici alcuni documenti relativi alla “Repubblica di Caulonia” – scrive l’autore – e mentre prendeva corpo l’inchiesta su Riace … Due punti estremi di partenza e di arrivo di un viaggio lungo 73 anni. Tra i due punti c’è il vuoto d’un popolo sconfitto… Ritengo che la questione meridionale debba essere parte della questione nazionale da risolvere nel contesto di una Europa federale. Aspiro quindi a un’Italia migliore e ad un Sud libero dalla morsa delle mafie e della falsa antimafia; il ripristino dello Stato di diritto e il rispetto sostanziale della Costituzione. Per l’occasione il libro sarà presentato dall’ing. Franco Costantino con il supporto del Dott. Elio Stellitano. Sarà presente l’editore.

