Reggio Calabria, drammatico incidente stradale sulla SS106 a Bocale: motociclista perde la gamba [DETTAGLI]

18 Agosto 2019 11:42

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato a Bocale sulla SS106 nel tardo pomeriggio di ieri

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto, all’altezza di Bocale, nel territorio meridionale di Reggio Calabria. Nello scontro – avvenuto tra una macchina ed una moto – è rimasto gravemente ferito un motociclista che è stato trasportato d’urgenza in ospedale a bordo di un’ambulanza. I medici degli Ospedali Riuniti hanno subito notato le gravi condizioni dell’uomo, a cui è stata amputata una gamba. La Polizia Stradale, intervenuta per i primi rilievi del caso, sta procedendo alle indagini per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

