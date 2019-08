22 Agosto 2019 22:18

Trovato morto a New York lo chef Andrea Zamperoni: aveva 33 anni, non si avevano sue notizie da sabato scorso

Andrea Zamperoni, lo chef italiano di Cipriani Dolci, è stato trovato morto. a New Yord. il 33enne era scomparso da sabato scorso.

“Siamo addolorati di essere venuti a sapere che Andrea Zamperoni, amato membro del team Cipriani per molti anni, è stato trovato morto” afferma Cipriani Dolci in una nota. “Abbiamo fiducia nel fatto che la polizia di New York farà tutto il possibile per indagare e fare chiarezza su questa tragica situazione”, conclude la nota.

