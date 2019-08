Kaulonia Tarantella Festival 2019: festa in spiaggia con La Rua e Kalascima

1 Agosto 2019 11:23

Si avvicina il primo grande appuntamento del Kaulonia Tarantella Festival 2019. Venerdì 9 agosto sulla spiaggia, in riva al mare, dove ogni storia ha avuto inizio, una grande serata di musica giovane, dinamica e tradizionale in compagnia dei La Rua e dei Kalàscima. I gruppi coinvolti in questa straordinaria mini kermesse hanno saputo accogliere, ognuno nel suo genere, il messaggio della tradizione e traghettarlo in una contemporaneità che non mancherà di piacere a chi avrà voglia di ascoltare e a chi avrà voglia di ballare, fino a notte fonda, sulla stessa spiaggia che poche ore dopo ospiterà uno degli eventi più importanti della musica live di questa estate. La manifestazione è pensata per accogliere il folto pubblico di amanti della musica che si aggiungerà, già dal giorno prima, a quello di turisti e residenti in occasione del Jova Beach Party; si attendono, infatti, almeno 30.000 persone in più rispetto ai già importanti numeri del clou del periodo estivo. Era doveroso per una kermesse come il KTF contribuire all’offerta culturale e turistica del nostro territorio in un’occasione cosi significativa per il turismo culturale dell’area. La qualità della musica offerta in questa serata è di altissimo pregio e non mancherà di soddisfare i palati più esigenti e la voglia di ballare del pubblico nella “Notte Prima di (San) Lorenzo”. Da protagonisti ad Amici a rivelazione al Festival di Sanremo, il nome La Rua significa stradina in dialetto ascolano. Il loro sogno è quello di portare in Italia il pop/new/folk unito ai suoni elettronici. La band in pochi anni è riuscita ad imporsi nel ventaglio dei migliori artisti emergenti su scala nazionale. Il live set dei Kalàscima è energico e potente e abbraccia strumenti tipicamente tradizionali e rari (zampogna, ciaramella, launeddas, tamburello, organetto, irish bouzouki) a strumenti moderni (laptop, loop machine e sintetizzatori) per un suono completamente originale, che pur restando legato alla tradizione si apre con un respiro internazionale, contemporaneo e urbano. È l’antico che incontra il moderno con un risultato originale ed esplosivo.

