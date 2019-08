Il cantautore messinese Papalia finalista della 34° edizione del Festival nazionale “Vela d’Oro”

10 Agosto 2019 17:56

Il cantautore messinese Gabriele Papalia, è fra i finalisti della 34° edizione del Festival nazionale della canzone “Vela d’Oro” in programma questa sera nella suggestiva la borgata marinara di Stazzo di Acireale. L’evento ha la direzione artistica di Delfo Raciti, la conduzione di Salvo La Rosa e la simpatia dello showmen Carmelo Caccamo nelle vesti della “signora Santina”. I finalisti saranno accompagnati da una orchestra di venti elementi, diretta dal M° Angelo Spina e si esibiranno dinanzi a tre giurie (tecnica, giornalisti, radio) e alla presenza di un notaio di gara, l’avv. Cristina Grasso. La giuria tecnica sarà presieduta da Umberto Jervolino e composta da Luca Stante, Massimo Giunta, Alex La Gamba, Lorenzo Vizzini e Marco Vito. Gabriele Papalia, commenta così l’imminente finale della Vela d’Oro: “Sono emozionato e felice di partecipare alla finale di questo Festival che in Sicilia è degno di nota, vista la direzione artistica di Umberto Jervolino, che è garanzia di assoluta qualità visto che l’esibizione dei finalisti sarà accompagnata dall’orchestra dal vivo. Questa esperienza, a prescindere dal mio piazzamento, mi servirà da importante spunto per scrivere il mio secondo disco”.

