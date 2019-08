Bagnara, torna lo Sciammisciu d’Oro. 11 donne saranno protagoniste di una serata imperdibile

10 Agosto 2019 14:26

L’appuntamento è con lo Sciammisciu d’Oro lunedì 12 agosto alle 21.30 in Piazza Matteotti a Bagnara

Si rinnova l’appuntamento con la calabresità tutta al femminile. L’appuntamento è con lo Sciammisciu d’Oro lunedì 12 agosto alle 21.30 in Piazza Matteotti a Bagnara. Un evento arrivato alla sua sesta edizione e che ogni anno si arricchisce di grandi novità. Il Premio “U Sciammisciu d’oro” è opera, anche quest’anno, dall’assessorato alle Pari Opportunità nella persona di Silvana Ruggiero, che ha dato radici a quest’evento, con il patrocinio della Presidenza Regionale. Un’iniziativa che, ormai, caratterizza l’estate bagnarese e che viene attesa con particolare attenzione considerando i temi che ogni anno diventano protagonisti insieme alle donne che li rappresentano. Sono 11 le Donne che quest’anno ritireranno il prestigioso premio, nomi importanti che, ognuna nel proprio campo, ha dato lustro alla Calabria e non solo. Combattenti, guerriere e, in alcuni casi, vere sopravvissute che hanno lottato per cambiare la loro vita e questa terra. Saranno premiate donne che si sono distinte per il loro operato dal campo dello sport al giornalismo o in altre professioni, donne che hanno reso onore a questa amata e tormentata terra con il loro operato. Donne che hanno lottato, sofferto e vinto mettendo al primo posto chi ha più bisogno nel campo del sociale e non solo. Donne che hanno affrontato il male più grosso della nostra terra, la ‘ndrangheta e lo combattuto anche se a un prezzo troppo caro. Sono questi i temi e le figure che renderanno un’ordinaria domenica d’estate semplicemente straordinaria con la consegna dello “Sciammisciu”: una camicetta caratteristica delle “Bagnarote” che assieme alle saje (gonna) è divenuto l’abbigliamento storico di questa donna famosa per la sua intraprendenza e forza. La consegna del premi sarà intervallata da momenti di riflessione e spettacolo che, con particolare dedizione, è stato curato per regalare momenti unici e da ricordare. L’assessore Ruggiero, che da sei anni cura quest’evento con l’entusiasmo che caratterizza tutto il suo operato, invita tutti a partecipare per non perdere una serata che va ben oltre la premiazione ma che vuole, invece, rendere onore e portare a quelle donne che hanno creduto in se stesse e nella loro terra e hanno deciso di renderla migliore con il loro operato. Donne coraggiose che danno speranza con il loro esempio.

