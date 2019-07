Ultimo in tour negli stadi: sarà anche al San Filippo di Messina

9 Luglio 2019 16:01

Ultimo annuncia le date del suo primo tour negli Stadi. Sarà allo Stadio San Filippo di Messina a luglio 2020



Ultimo annuncia le tappe del suo attesissimo Tour negli stadi, previsto per l’estate 2020, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Il giovane cantautore ha scelto di rivelare le date dopo aver incantato il suo pubblico con “La Favola”, speciale data evento che lo ha visto esibirsi il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma davanti a oltre 60 mila persone. A soli 23 anni, Ultimo è il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi.

Il tour toccherà otto città a partire dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, sabato 6 giugno 2020, per poi fare tappa a Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno 2020), Milano (Stadio San Siro, 19 giugno 2020), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno 2020), Pescara (Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, 4 luglio 2020), passando per Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio 2020), Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio 2020), per poi concludere tornando il 22 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma, dove tutto è iniziato.

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d’arte e che sostiene con un impegno costante e concreto, il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

“Ultimo è il simbolo di una generazione, un cantante dall’animo sensibile in grado di raccontare il mondo complicato che viviamo oggi” – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. “Per questo siamo orgogliosi che abbia deciso di devolvere parte del ricavato della tournée all’UNICEF e aiutare in questo modo tanti bambini e giovani in Mali dove più di 1,5 milioni hanno bisogno di assistenza.”

Da San Basilio, luogo dove l’artista è nato e cresciuto, là dove incontra i suoi amici di sempre, dove trova le radici più profonde che lo ancorano saldamente alla realtà, si sviluppa una storia favolosa, che ha sempre più i connotati di un sogno che si avvera. Quello di un ragazzo partito con la sua voce e il suo pianoforte dalla periferia, e dai piccoli locali di San Lorenzo a Roma per arrivare nel giro di un anno e mezzo a traguardi più grandi, dai club ai 19 palasport sold out del “Colpa delle Favole Tour” e ora gli stadi, con oltre 300.000 biglietti venduti ad oggi.

Da venerdì 7 giugno 2019 è in rotazione radiofonica “Ipocondria” (Honiro, distribuzione Believe), brano estratto dal suo nuovo album già certificato disco di platino “Colpa delle favole” che ha debuttato al #1 posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive.

“Colpa delle favole” indaga la profondità di un animo inquieto, poetico, a tratti impaurito e inadeguato, un giovane uomo che ama le cose semplici ed è stato travolto da un sogno stupendo, ma che nasconde, allo stesso tempo, i suoi lati oscuri. L’album è stato anticipato da “I tuoi particolari”, la ballata già doppio disco di platino con cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, e dal brano manifesto in dialetto romano “Fateme Cantà”, certificato disco d’oro, che, al suo debutto, ha conquistato la posizione #1 su iTunes ed è accompagnato dal videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano che vede la straordinaria partecipazione di Antonello Venditti, ospite dello straordinario concerto evento allo Stadio Olimpico il 4 luglio e segno del profondo legame tra la storica tradizione musicale romana e la nuova scena della città. Biglietti disponibili su online a partire dalle ore 11.00 di giovedì 11 luglio 2019 e in tutti i punti vendita abituali dalle ore 11.00 di domenica 14 luglio 2019.

