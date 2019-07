Reggina, ecco chi è Desiderio Garufo: l’esterno destro sotto la lente d’ingrandimento di Toscano

15 Luglio 2019 14:44

Reggina, tra i volti nuovi del ritiro amaranto c’è Desiderio Garufo, il quale ancora deve conquistarsi un contratto per la prossima stagione

La Reggina sta costruendo una rosa competitiva in vista della prossima annata in Serie C. Il girone C è come sempre molto duro da affrontare, sopratutto in questa annata nella quale si prevede possano esserci diverse corazzate. Il ds Taibi ha già aggiunto alcuni tasselli alla rosa di Toscano ed altri si aggregheranno nelle prossime ore. Tra i convocati per il ritiro del Sant’Agata, ci sono anche due calciatori “in prova”, come recita la legenda dello stesso comunicato amaranto.

Si tratta di Carmelo Maesano e Desiderio Garufo, entrambi esterni di destra che probabilmente si contenderanno un posto all’interno della rosa amaranto. Maesano è un volto già noto ai tifosi della Reggina per aver già vestito la maglia amaranto, Garufo è invece uno dei volti nuovi presentatisi al Sant’Agata nella giornata di domenica. Si tratta di un terzino destro d’esperienza, classe ’87, noto per la sua solidità in entrambe le fasi. Siciliano di Grotte, ex calciatore del Parma, Garufo viene dall’esperienza in quel di Trapani e cerca immediato rilancio dopo aver disputato solo 10 gare nella passata stagione. Adesso Mimmo Toscano valuterà Garufo e Maesano nei prossimi giorni di ritiro, dopodichè prenderà una decisione sul da farsi relativamente al terzino destro che duellerà con Kirwan per un posto in campo.

Valuta questo articolo