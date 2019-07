‘Ndrangheta a Reggio Calabria, arrestati i capogruppo di Pd e Fdi in Consiglio regionale: “mettere al centro la questione morale”

31 Luglio 2019 10:00

‘Ndrangheta a Reggio Calabria, arrestati i capogruppo di Pd e Fdi in Consiglio Regionale: maxi blitz alla cosca Libri. Gaetti: “la politica deve avere il coraggio di rimettere la questione morale al centro della propria agenda senza aspettare l’azione della magistratura”

“Mafia e massoneria in Sicilia, ‘ndrangheta con imprenditori e politici in Calabria, un parte del paese corrotta. Riciclaggio di denaro illegale e mafia sempre più connessa con il tessuto economico e quindi sempre più complicata da evidenziare, con la collusione di professionisti di alto profilo e relative società che influenzano la concorrenza del mercato”, è quanto scrive in una nota il Sottosegretario all’Interno, Luigi Gaetti. “Troppi i liberi professionisti implicati in inchieste di mafia, un coinvolgimento diffuso e di difficile controllo, che non rispettano il codice deontologico. Ora è il tempo di fare una profonda analisi politica, serve una verità storica. La politica deve avere il coraggio di rimettere la questione morale al centro della propria agenda senza aspettare l’azione della magistratura. Su questo si gioca buona parte del futuro del nostro paese, perché sono questi i comportamenti da combattere se vogliamo preservare la buona politica. Vogliamo trasparenza e rispetto delle istituzioni e della legalità, grazie ancora a tutte le Forze di Polizia che ogni giorno combattono una propria e vera guerra contro una parte del Paese collusa con la Mafia”, conclude.

