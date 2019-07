Messina, Articolo Uno chiama a raccolta la sinistra e lancia un forum permanente: “Costruiamo l’alternativa”

20 Luglio 2019 13:29

Articolo Uno chiama a raccolta a Messina esponenti della sinistra siciliana: lunedì l’iniziativa regionale nel Salone delle Bandiere

Dopo l’iniziativa regionale di gennaio, quando a Palermo, ha voluto confrontarsi con le organizzazioni culturali, sociali, tra cui ARCI, ANPI, Libera, e sindacati, Articolo Uno Sicilia convoca a Messina alcuni tra più importanti esponenti della sinistra politica dell’isola.

“Di fronte all’avanzata delle destre e al malgoverno centrale e regionale, il gruppo dirigente di Articolo Uno ha, in un recente documento della Direzione Regionale, ribadito la necessità di farsi “innesco” per un processo di riaggregazione di un ampio fronte progressista che possa condividere una visione e immaginare un percorso condiviso, diventato ormai improcrastinabile.

Articolo Uno Sicilia sceglie Messina, per lo svolgimento dell’iniziativa, perché in questi anni la locale Federazione ha provato e prova costantemente a tenere un filo di discussione aperta tra le diverse componenti, civiche e partitiche, del fronte progressista”.

Obiettivo dell’iniziativa, già dal titolo, “Per un’altra Sicilia. Costruiamo l’Alternativa” è quello di creare le condizioni per un chiaro percorso di discontinuità a livello regionale.

Presiederà la manifestazione Maria Flavia Timbro, Responsabile Nazionale Legalità e Lotta alle mafie di Articolo Uno, mentre a introdurre i lavori sarà Pippo Zappulla, già parlamentare nazionale e Segretario Regionale di Articolo Uno. Aprirà gli interventi programmati Gaspare Giacalone, Sindaco di Petrosino (TP) ed esponente dell’Associazione Futura che fa riferimento all’ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Interverranno quindi Nadia Spallitta, per i Verdi, e Turi Lombardo, per Socialismo XXI. Per il Partito Democratico prenderà la parola Bruno Marziano, già Assessore Regionale e tra i referenti siciliani di DEMS, la associazione della sinistra PD che fa riferimento ad Andrea Orlando, attuale vicesegretario nazionale. Interverrà quindi il parlamentare nazionale Erasmo Palazzotto, eletto di LeU e dirigente di Sinistra Italiana, e, successivamente, Claudio Fava, deputato all’ARS e Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Regionale. Seguirà Pietro Bartolo, recentemente eletto al Parlamento Europeo nel Gruppo dei Socialisti e Democratici ed esponente di DeMos, formazione politica espressione del cattolicesimo sociale, ed infine Guglielmo Epifani, parlamentare nazionale espressione di Articolo Uno.

Il percorso che parte da Messina ha l’ambizione di attivare un forum permanente di raccordo e confronto politico, su base regionale e provinciale, tra soggetti diversi, che non devono rinunciare alla propria identità, ma che devono impegnarsi insieme a costruire una “alternativa” per una Sicilia diversa.

