Bagnini eroi a Messina: un padrone e il suo cane salvati in mare da due baywatch

2 Luglio 2019 22:09

Cane e padrone salvati in spiaggia a Messina: i due erano stati trascinati a largo della correnti, tempestivo intervento di due bagnini eroi

Straordinario salvataggio questo pomeriggio a Messina. L’episodio che vi raccontiamo vede protagonisti un cane, il suo padrone e due bagnini eroi. Intorno alle 18, nei pressi di Torre Faro, Dario Callea, soccorritore della Federazione Italiana Salvamento Acquatico, e Daniele Scopelliti si sono tuffati in mare per soccorrere un cane e il suo padrone, che erano stati trascinati a largo dalle forti correnti. Il primo ad allontanarsi dalla riva era stato il cane: era sfuggito al suo padrone e distava circa 100 metri dalla battigia. A causa delle correnti e malgrado i richiami del proprietario, il cane non riusciva più a tornare a riva. Il padrone quindi, colto dal panico, ha deciso di tuffarsi in acqua per recuperarlo, ma una volta in mare anche lui è rimasto bloccato dalle correnti.

A quel punto i due assistenti bagnanti del lido Horcynus Orca si sono subito attivati per soccorrere entrambi. Cane e padrone sono stati tratti in salvo grazie all’ausilio di un moscone.

Valuta questo articolo