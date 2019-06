Reggio Calabria: sabato la Pinacoteca civica ospiterà il convegno l’Oro di Taverna

14 Giugno 2019 10:01

Reggio Calabria: sabato 15 giugno alle ore 16.30 la Pinacoteca civica ospiterà il convegno l’Oro di Taverna -“Forme Magnifiche” e ”Gran Pieghe de’ Panni”, modelli e riflessi della maniera di Mattia Preti a Napoli

Una ricostruzione che prendendo spunto dall’omonima mostra ospitata dal Museo civico di Taverna, intende focalizzare le significative istanze storiche del secolare rapporto culturale fra Napoli capitale del Regno e la Calabria, attraverso opere di Domenichino, Lanfranco, Cavallino, Stanzione, Solimena, Giordano, Gargiuolo, Spadaro, Beinaschi, Di Maria e dello stesso Mattia Preti. La mostra di Taverna si propone di ricreare “l’ambiente artistico vissuto intensamente dal cavalier calabrese in anni di formidabili esperienze formative” con il coordinamento scientifico dell’Università l’Orientale di Napoli. Le tele provengono dai Poli museali di Campania e Calabria. L’incontro vuole gettare un ponte fra due citta’: Taverna e Reggio Calabria che custodiscono opere di Mattia Preti, al fine di stringere proficui rapporti, anche futuri, di collaborazione e scambio culturale. L’evento è organizzato dall’ Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio storico e culturale del Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con l’A.I.PAR. C.. (Associazione Nazionale Parchi Culturali), il Parco artistico-culturale “Umberto Boccioni”, il comune di Taverna ed il Museo Civico di Taverna. Porgeranno i saluti il sindaco di Reggio calabria Giuseppe Falcomata’, l’assessore alla Valorizzazione del patrimonio storico-artistico Irene Calabro’, il sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino, il delegato alla cultura del comune di taverna Clementina Amelio, il Direttore delegato della soprintendenza mibac sabap rc-vv Fabrizio Sudano,il Direttore del dipartimento cultura dell’a.i.par.c. Maria Luisa Neri ed il Presidente nazionale dell’A.i.par.c. Irene Tripodi. Introdurra’ e moderera’ Salvatore Timpano, Segretario del comitato scientificoA.i.par.c, Direttore del dipartimento arte dell’A.i.par.c e coordinatore del Parco artistico-culturale “Umberto Boccioni”. Relazionera’ sul tema Giuseppe Valentino, Direttore del Museo civico di Taverna.

