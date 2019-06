Reggio Calabria: tutto pronto per la dodicesima edizione del Continent-Island 2019

5 Giugno 2019 10:56

Reggio Calabria, dal 24 al 28 luglio tutto pronto per la traversata a tutta adrenalina dello Stretto tra windsurf e kitesurf

La stagione estiva è oramai partita e l’Associazione sportiva NewKiteZone di punta Pellaro in occasione della tradizionale VelaDay FIV ha coinvolto decine di partecipanti e curiosi alla rinnovata sede dell’international kitecenter di Punta Pellaro. I visitatori hanno avuto modo di conoscere le attrezzature e di ammirare da vicino il kitesurf, con le evoluzioni e le acrobazie sull’acqua degli sportivi mentre i più piccini hanno vissuto momenti di gioco collettivo con la scoperta dei nodi e delle nomenclatore marinaresche.

È stato inoltre presentato il calendario 2019 che parte subito con la programmazione di Giugno per chi si vuole approcciare al kitesurf con semplicità ed in sicurezza totale con corsi specifici, sia per total beginners proveniente da altri sport sia per chi ha già qualche esperienza compatibili pregresse (windsurf, surf o anche skate o snowboard).

A fine luglio, dal 24 al 28, già tutto pronto per la dodicesima CONTINENT-ISLAND 2019, in via Marina a Reggio, la traversata a tutta adrenalina dello Stretto tra windsurf e kitesurf, un evento di grande impatto, oramai una attrazione turistica.

Il circolo NewKiteZone di punta Pellaro, certificato a livello internazionale da IKO, evidenzia che i corsi sono aperti a tutte le età, dai 8 anni e 30kg di peso in su e che i corsi sono personalizzati in base al tempo libero di ognuno. Il circolo aperto tutto l’anno ha sede a punta Pellaro e dispone di una area per la pratica riservata ed esclusiva per gli associati. Kitesurf al NewKiteZone, lo sport green, sano ed alternativo, da oggi davvero per i tutti.

