“Grande Impero”, l’azienda leader della panificazione artigianale: “abbiamo iniziato in 4, ora siamo 222 famiglie”

30 Giugno 2019

Grande Impero, l’azienda leader nella panificazione per la grande distribuzione: “Abbiamo 78 automezzi che girano il territorio per portare il frutto del nostro lavoro ovunque: 43 mila chili al giorno prodotti con amore”

“E’ famiglia quando nessuno viene abbandonato, lasciato indietro o dimenticato”. Così inizia la festa della famiglia del marchio “Grande Impero”, leader nel settore della panificazione artigianale per la grande distribuzione.

“Abbiamo iniziato in 4, tra pochi chili di acqua e farina, eppure oggi contiamo 101 persone in produzione, 105 nella logistica e nei servizi, 16 tra amministrazione e commerciali. Abbiamo 78 automezzi che girano il territorio per portare il frutto del nostro lavoro ovunque: 43 mila chili al giorno prodotti con amore”- racconta la proprietaria del marchio, Antonella Rizzato, che accoglie i suoi dipendenti accompagnato dalle loro famiglie in uno splendido casale alle porte di Roma, tra giocolieri, maghi, una band musicale, zucchero filato e pop corn.

I valori di Grande Impero li ricorda con forza Antonella Rizzato: “Etica, rispetto, sostegno reciproco, impegno”, non tralasciando gli investimenti dell’anno trascorso, concentrati sulla ricerca e lo sviluppo, nella comunicazione e nel marketing, in formazione. Insomma, una festa reale per celebrare una eccellenza imprenditoriale del territorio laziale che si è già affermata in Umbria e Toscana, e oggi promette di portare il “pane con il bollino” in tutta Italia.

