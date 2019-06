Furto alla Rinascente, il giudice non convalida l’arresto di Marco Carta: “estraneo ai fatti”

1 Giugno 2019 16:28

Le parole dell’avvocato di Marco Carta dopo l’arresto di ieri

Il giudice di Milano non ha convalidato l’arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare nei confronti di Marco Carta, accusato di furto aggravato alla Rinascente. E’ quanto riferisce il suo avvocato Simone Ciro Giordano al termine del processo per direttissima che si è svolta in Tribunale a Milano, a porte chiuse, dopo l’arresto ieri. “E’ stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Lui è estraneo a qualsiasi addebito. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona“, spiega l’avvocato uscendo dall’aula.

