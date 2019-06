9 Giugno 2019 23:02

Elezioni Gioia Tauro: ecco i risultati dei ballottaggi live. Sfida all’ultimo voto tra Aldo Alessio e e Raffaele D’Agostino

Elezioni- Grande attesa a Gioia Tauro per lo spoglio delle schede del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale dopo lo scioglimento dell’amministrazione Pedà. Sfida all’ultimo voto tra Aldo Alessio, che quindici giorni fa aveva messo insieme 4.426 voti pari al 44,71%, e Raffaele D’Agostino che totalizzò 2.428 consensi corrispondenti al 24,53%.

