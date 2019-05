Forte terremoto in Calabria nella notte delle Elezioni: epicentro tra Reggio e Vibo, panico nella Piana [LIVE]

27 Maggio 2019 01:57

Terremoto, forte scossa in Calabria nella notte delle elezioni europee: gli aggiornamenti in diretta

Una forte scossa di terremoto ha scosso la Calabria durante la notte delle Elezioni Europee: la scossa s’è verificata all’1:31 ed è stata particolarmente intensa (magnitudo 3.8 Richter, con un risentimento sismico del 5°/6° grado Mercalli nelle aree più vicine all’epicentro tra la piana di Gioia Tauro e il vibonese meridionale). L’epicentro è stato proprio al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, e la scossa è stata distintamente avvertita da Lamezia Terme a Messina. Nella piana di Gioia Tauro migliaia di persone sono fuggite in strada in preda al panico. Al momento non sono segnalati danni.

Valuta questo articolo