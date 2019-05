A Soverato anche Salmo si aggiunge alla programmazione live, concerto il 3 agosto

27 Maggio 2019 11:48

Appuntamento con il geniale rapper di “90 min” Salmo per una delle tappe della leg estiva del tour “Playlist”

Tra gli eventi più attesi della Summer Arena 2019, c’è sicuramente il concerto di Salmo, in programma al campo Marino di Soverato il prossimo 3 agosto.

La Esse Emme Musica di Maurizio Senese che gestisce l’area e ne cura la programmazione ha infatti fortemente voluto l’appuntamento con il geniale rapper di “90 min” per una delle tappe della leg estiva del tour “Playlist”, partito il 9 marzo da Torino e che porterà Salmo nei palazzetti italiani per una primavera da tutto esaurito.

Il tour prende il titolo dall’ultimo album di Salmo, uscito lo scorso novembre e che ha registrato un record storico in Italia, con 9.956.884 stream del disco in un solo giorno su Spotify, oltre a collocarlo, prima volta per un artista italiano, nella Global Chart di Spotify con 8 brani.

Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, è un artista sardo ormai di stanza a Milano, dove vive e lavora insieme alla sua crew, il collettivo Machete, in una factory warholiana che è casa e studio insieme, animata da rappers, produttori, grafici e videomakers. Prima di approdare al rap in maniera definitiva, Salmo ha militato in gruppi hardcore, dagli Skasica ai Three Pigs ai To Ed Gein, con cui ha partecipato all’Heineken Jammin Festival di Venezia nel 2008.

L’attività live del resto occupa da sempre un posto centrale nell’attitudine dell’artista, che trova sul palco la sua naturale e autentica dimensione, a contatto con il suo pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione. Salmo è un pioniere della musica che inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

